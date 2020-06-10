toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Цыганков не может организовать интимную жизнь из-за надоедливой сестры – смешное видео

08:00 195 Читати українською
Цыганков не может организовать интимную жизнь из-за надоедливой сестры – смешное видео
Рони и Виктор Цыганковы / Фото из соцсетей

Хавбек Динамо Виктор Цыганков вынужден терпеть выходки своей сестры.

Рони Цыганкова в Instagram опубликовала видео отдыха со звездным братом и его девушкой.

Защитник Динамо развлекался с дочкой Суркиса в супермаркете – девушка опубликовала фотографии

Пара не имеет ни одной свободной минуты, поскольку сестра Виктора "вклинится" везде – в спальне, во время романтического ужина и даже в ванной. Видимо, лидеру Динамо такая "надоедливость" даже нравится, и он охотно играет свою роль в импровизированных спектаклях.

Напомним, из-за травмы бедра Цыганков не сыграл ни одного матча после возобновления сезона в Украине.

Эротическая пауза: топ-30 фото жарких леди, которые будут стимулировать Роналду, Месси и двух звезд сборной Украины

blog_ava
Лаллана продлил контракт с Ливерпулем на особых условиях
06:30
72
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Видеоновости Девушки футболистов Виктор Цыганков Виктор Цыганков
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
9
мин
Бавария
21:45
Айнтрахт Франкфурт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук