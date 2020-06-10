Цыганков не может организовать интимную жизнь из-за надоедливой сестры – смешное видео

Хавбек Динамо Виктор Цыганков вынужден терпеть выходки своей сестры.

Рони Цыганкова в Instagram опубликовала видео отдыха со звездным братом и его девушкой.

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Пара не имеет ни одной свободной минуты, поскольку сестра Виктора "вклинится" везде – в спальне, во время романтического ужина и даже в ванной. Видимо, лидеру Динамо такая "надоедливость" даже нравится, и он охотно играет свою роль в импровизированных спектаклях.

Напомним, из-за травмы бедра Цыганков не сыграл ни одного матча после возобновления сезона в Украине.

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