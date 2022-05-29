"Не буду препятствовать уходу игроков, если они захотят покинуть Динамо? Слово "покинуть" – для меня не существует. У футболистов есть контракты, которые они должны выполнять. Если в наш клуб поступит предложение относительно какого-нибудь футболиста, мы его обязательно рассмотрим.

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Один великий журналист, который все знает, уже говорил: "Суркис вывозит команду на благотворительные матчи, чтобы распродать игроков". Кого я в конце концов продал или пытался продать? Если бы этот журналист был порядочным человеком, он извинился за свои слова.

Мы инициировали возможность проведения благотворительных матчей за границей с одной единственной целью – собрать больше денег на нужды страны. Динамо собрало более 25 миллионов гривен, и прямо направило деньги в украинское посольство и Министерство соцполитики. Мы не коснулись ни копейки, средства по-прежнему продолжают поступать: от телевидения, рекламы и т.д. Скажите, что мы сделали плохого?

Кроме этого, мы подготовили футболистов к сборной, держа их в тонусе, и пошли навстречу Петракову, отправив 11 динамовцев в национальную команду раньше срока", – поделился Суркис в интервью Fanday.

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