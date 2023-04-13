Главный тренер Жироны Мичел и спортивный директор клуба хотят оформить трансфер 21-летнего Серхио Аррибаса. Полузащитник выступает за молодежную команду Реала, которую возглавляет легендарный Рауль, и которая претендует на выход в Сегунду.

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Жирона хотела подписать Аррибаса еще в прошлом году, однако Реал тогда не отпустил своего талантливого воспитанника, зажигающего в молодежке (29 матчей, 13 голов, 7 ассистов). На клубном чемпионате мира Аррибас вышел в составе первой команды и забил гол уже через 28 секунд после появления на поле.

Каталонский клуб настроен воспользоваться успешным опытом сотрудничества с Реалом и оформить переход игрока, для которого пока нет места в команде Карло Анчелотти, но которого считают идеальным профайлом для Жироны. Представители клуба уже посещали несколько матчей с участием Аррибаса. Об этом сообщает Relevo.

Серхио Аррибас преимущественно выступает на позиции центрального атакующего хавбека, однако левоногий испанец может сыграть и на позиции вингера. Соответственно, при определенных условиях Аррибас может стать конкурентом Виктора Цыганкова.

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