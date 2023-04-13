Головний тренер Жирони Мічел і спортивний директор клубу хочуть оформити трансфер 21-річного Серхіо Аррібаса. Півзахисник виступає за молодіжну команду Реала, яку очолює легендарний Рауль, і яка претендує на вихід у Сегунду.

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Жирона хотіла підписати Аррібаса ще минулого року, однак Реал тоді не відпустив свого талановитого вихованця, який запалює у молодіжці (29 матчів, 13 голів, 7 асистів). На клубному чемпіонаті світу Аррібас вийшов у складі першої команди і забив гол вже через 28 секунд після появи на полі.

Каталонський клуб налаштований скористатися успішним досвідом співпраці з Реалом і таки оформити перехід гравця, для якого поки немає місця в команді Карло Анчелотті, але якого вважають ідеальним профайлом для Жирони. Представники клубу вже відвідували кілька матчів за участю Аррібаса. Про це повідомляє Relevo.

Серхіо Аррібас переважно виступає на позиції центрального атакувального хавбека, однак лівоногий іспанець може зіграти і на позиції вінгера. Відповідно, за певних умов Аррібас може стати конкурентом Віктора Циганкова.

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