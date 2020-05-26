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Цыганков имеет две проблемы: на лидера Динамо претендует только один клуб

17:14 90 Читати українською
Цыганков имеет две проблемы: на лидера Динамо претендует только один клуб
Виктор Цыганков / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Виктор Цыганков не может похвастаться слишком большим спросом среди европейских клубов.

Как стало известно Футбол 24, на 22-летнего украинца претендует только Фиорентина.

Цыганков имел шанс сменить Динамо на топ-клуб АПЛ – Суркису готовы были платить солидную сумму

Цыганков может заменить главную звезду "фиалок" Федерико Кьезу, которого уже не первый год связывают с более статусными клубами. Руководство Фиорентины беспокоят две проблемы игрока Динамо – постоянные травмы и посредственный сезон 2019/20. Именно поэтому Фиорентина готова предложить скромную сумму около 10-15 млн евро, однако с бонусами для киевлян.

Добавим, что Цыганков провел 31 матч в текущем сезоне и смог отличиться 11 голами и 8 ассистами.

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Источник: Футбол 24
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