Цыганков и Мораес получат персонализированные лица в PES 2020

Виктор Цыганков и Жуниор Мораес / Фото из открытых источников

Теперь украинским поклонникам футбольного симулятора PES 2020 станет играть еще комфортнее – двое игроков сборной Украины станут максимально похожими на себя.

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков и форвард донецкого Шахтера Жуниор Мораес получат персонализированные лица в футбольном симуляторе PES 2020, сообщается на официальной странице игры в социальной сети Instagram.

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Компания-разработчик Konami анонсировала выход обновления, которое, в частности, изменит внешние данные игроков. Кроме украинцев, визуализацию получат Эстебан Андрада из аргентинского Бока Хуниорс, Георгий Джикия из московского Спартака и Дуглас Сантос из питерского Зенита.

eFootball Pro Evolution Soccer 2020 (PES 2020) была издана в июле 2019 года и доступна на всех крупнейших игровых платформах.

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