Циганков і Мораєс отримають персоналізовані обличчя в PES 2020

Віктор Циганков і Жуніор Мораєс / Фото з відкритих джерел

Тепер українським прихильникам футбольного симулятора PES 2020 стане грати ще комфортніше – двоє гравців збірної України стануть максимально схожими на себе.

Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков і форвард донецького Шахтаря Жуніор Мораєс отримають персоналізовані обличчя у футбольному симуляторі PES 2020, повідомляється на офіційній сторінці гри в соціальній мережі Instagram.

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Компанія-розробник Konami анонсувала вихід оновлення, яке, зокрема, змінить зовнішні дані гравців. Крім українців, візуалізацію отримають Естебан Андрада з аргентинського Бока Хуніорс, Георгій Джикія з московського Спартака і Дуглас Сантос з пітерського Зеніта.

eFootball Pro Evolution Soccer 2020 (PES 2020) була видана в липні 2019 року і доступна на всіх найбільших ігрових платформах.

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