toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ТОБОЛ ДИНАМО U-19 - ДИНАМО ЗАГРЕБ U-19 УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Циганков і Мораєс отримають персоналізовані обличчя в PES 2020

14:58 141 Читать на русском
Циганков і Мораєс отримають персоналізовані обличчя в PES 2020
Віктор Циганков і Жуніор Мораєс / Фото з відкритих джерел

Тепер українським прихильникам футбольного симулятора PES 2020 стане грати ще комфортніше – двоє гравців збірної України стануть максимально схожими на себе.

Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков і форвард донецького Шахтаря Жуніор Мораєс отримають персоналізовані обличчя у футбольному симуляторі PES 2020, повідомляється на офіційній сторінці гри в соціальній мережі Instagram.

Циганков повернувся до загальної групи Динамо

Компанія-розробник Konami анонсувала вихід оновлення, яке, зокрема, змінить зовнішні дані гравців. Крім українців, візуалізацію отримають Естебан Андрада з аргентинського Бока Хуніорс, Георгій Джикія з московського Спартака і Дуглас Сантос з пітерського Зеніта.

eFootball Pro Evolution Soccer 2020 (PES 2020) була видана в липні 2019 року і доступна на всіх найбільших ігрових платформах.

Динамо виглядає цікавіше, або Чому академія Шахтаря – неефективна

blog_ava
Мілан визначився з новим тренером – добрі новини для збірної України
12:52
4851
Теги
Відеоновини Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Віктор Циганков Віктор Циганков Шахтар Шахтар Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
32
хв
Динамо U-19
17:00
Динамо Загреб U-19
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук