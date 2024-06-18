"Это было очень сложное решение. Я расскажу некоторые подробности, которых люди не ждут. За пять минут до того, как сказать "да" Леверкузену, я все еще разговаривал с Мичелом. Моим приоритетом было продолжить в Жироне, но иногда дела складываются не так, как хочется. Я все равно очень счастлив.

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Мне звонили из разных команд, но я всегда говорил своему агенту не забывать о Жироне и до конца стараться остаться там. Прошлый сезон был очень хорошим, и я хотел продолжить.

Насколько я знаю, Барса имела лишь интерес. Были какие-то звонки, но официального предложения, думаю, не было. Я никогда не разговаривал с Хави. Жирона была для меня приоритетом.

Я уверен в решении перебраться в Байер. Я имел другие, лучшие финансовые возможности, но моей целью была Лига чемпионов. С Жироной не получилось, но это будет с Леверкузеном. Надеюсь, мы пересечемся в этом турнире", – цитирует Гарсию AS.

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