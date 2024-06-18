Английская Премьер-лига определилась с расписанием на сезон 2024/25. Зинченко, Мудрик, Миколенко и Забарный узнали против кого придется играть в первом туре.

Кампания 2024/25 в Англии начнется 16 августа 2024 года. Последний матч тура сезона 2024/25 состоится 25 мая 2025 года, когда все матчи начнутся одновременно, как обычно. Сезон откроется матчем Манчестер Юнайтед – Фулхэм.

Руководство МЮ вело переговоры со звездным тренером – Тен Хаг знал об "измене"

Как сообщает официальный сайт АПЛ, в первом туре Челси Михаила Мудрика сыграет с Манчестер Сити. Эта встреча состоится 18 августа. Арсенал с Зинченко сыграют с Вулверхэмптоном, Эвертон Миколенко с Брайтоном, а вот Борнмут Ильи Забарного будет иметь выездной матч против Ноттингема.

Полное расписание АПЛ сезона 2024/25 представлено на официальном сайте.

Англия едва не оконфузилась против Сербии в матче Евро-2024 – Беллингем в роли наследника Зидана, разочарование от звезд