Румынских болельщиков обвинили в песнях о Путине на матче с Украиной – уже есть опровержение
Поединок сборной Украины на Евро-2024 против Румынии ознаменовался нефутбольным скандалом. Румынские болельщики якобы выкрикивали кричалки о российском диктаторе Владимире Путине.
После игры в соцсетях стал вируситься видеоролик, на котором румынские фанаты выкрикивают “Путин”, что уже вызвало скандал.
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Впрочем, издание Orangesport.ro опровергает это, отмечая, что это видео – фейк. Отмечается, что все пошло из итальянской La Gazzetta dello Sport, которая распространила видео в своей статье от аккаунта Censored Men в твиттере. К ролику прикрепили звук, сделав имитацию того, что фанаты выкрикивают "Путин". Интересно, что в твиттере уже сделали примечание, в котором указывается, что это видео – фейк.
Напомним, сборная Румынии шокировала Украину, разгромив в первом матче группового этапа (3:0). Голами за румын отличились Станчу, Разван Марин и Дрегуш.
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