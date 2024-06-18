После игры в соцсетях стал вируситься видеоролик, на котором румынские фанаты выкрикивают “Путин”, что уже вызвало скандал.

Реброва попросили выйти из раздевалки после матча Евро-2024 с Румынией

Впрочем, издание Orangesport.ro опровергает это, отмечая, что это видео – фейк. Отмечается, что все пошло из итальянской La Gazzetta dello Sport, которая распространила видео в своей статье от аккаунта Censored Men в твиттере. К ролику прикрепили звук, сделав имитацию того, что фанаты выкрикивают "Путин". Интересно, что в твиттере уже сделали примечание, в котором указывается, что это видео – фейк.

Напомним, сборная Румынии шокировала Украину, разгромив в первом матче группового этапа (3:0). Голами за румын отличились Станчу, Разван Марин и Дрегуш.

"Ситі коти": після Румунії збірна України летить в пітьму на швидкості 116 км/год, перепало всім – покличте Кварцяного!