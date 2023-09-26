Гравці збірної України Артем Довбик і Віктор Циганков роблять Жирону однією з найнепередбачуваніших на континенті.

Після 6-ти турів Ла Ліги перше місце в турнірній таблиці ділять каталонські клуби – Барселона та Жирона. Окрім того, вони входять у список команд Європи, в складі яких встигли відзначитися голами найбільша кількість гравців.

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Жирона взагалі очолила цей рейтинг (разом із Ньюкаслом), маючи вже 10 бомбардирів, повідомляє Opta. Слід зауважити, що англійський клуб стрибнув так високо завдяки аномальній перемозі над Шеффілдом (в цьому матчі забили відразу 8 гравців "сорок"). Слідом за двома лідерами розташувалися Барселона, Байєр і Монако, у яких наразі по 9 голеадорів.

Слід зауважити, що до лідерства Жирони безпосередньо долучилися обидва українські легіонери клуби. Віктор Циганков у нинішньому сезоні встиг відзначитися одного разу, а в активі Артема Довбика два забитих м'ячі.

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