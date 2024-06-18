"На трибунах было очень приятно – я видел полный стадион румын. Думаю, было 50 тысяч румын, атмосфера была очень приятная. Украинцев вообще не было слышно.

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Собираюсь позвонить Степаненко и скажу, чтобы он заканчивал карьеру. Я был в ложе, но не среди болельщиков. Еще несколько лет назад я был на поле. Довольно непривычно быть болельщиком – ты испытываешь эмоции по-разному. Украина вообще не играла, выглядела апатично, а у нас все удалось. Разницу было видно с самого начала и до конца", – поделился Рац в комментарии fanatik.ro.

Напомним, Степаненко вышел в основе на матч против Румынии и отыграл 62 минуты. Портал Sofascore оценил выступление Тараса в 6,7.

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