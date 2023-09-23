Циганков і Довбик отримали вердикт тренера після феєрії: стартові склади на матч Жирона – Мальорка
13:54 - Читать на русском
Жирона прийматиме Мальорку в рамках 6 туру Ла Ліги. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте у цій новині на "Футбол 24".
Поєдинок Жирона – Мальорка розпочннеться о 15:00 за київським часом. Циганков і Довбик вийдуть у стартовому складі після вдалого виступу проти Гранади. Тоді Віктор відкрив рахунок, а Артем відзначився асистом.
Де дивитися Жирона – Мальорка? Поєдинок у прямому ефірі транслює платформа MEGOGO.
Стартовий склад Жирони:
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