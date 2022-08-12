Окрім пропозицій від Вільяреала та Аталанти, які 24-річний українець відхилив, був ще варіант із Торіно, інформує журналіст Ендрю Тодос.

Циганков відмовив Аталанті та Вільяреалу – налякали розповіді Маліновського і Коваленка

"Бики" вважали Циганкова пріоритетною ціллю для підсилення флангу атаки, тому були дуже зацікавлені у трансфері. Щоправда, гравець збірної України категорично відхилив першу пропозицію туринців.

До слова, у поточному сезоні Віктор вже провів 3 поєдинки за Динамо – усі у кваліфікації Ліги чемпіонів. Встиг відзначитись забитим м'ячем та асистом. Контракт вінгера з киянами чинний до наступного літа.

"Динамо додає з кожним матчем": вплив Луческу на Циганкова, позитивні емоції Гармаша та чому не варто боятись Бенфіки