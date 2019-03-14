Динамо – Челси: послематчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал разгром от Челси (0:5) в матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Что бы я изменил, если бы была возможность вернуться на 2 часа назад? Если бы была возможность, хотелось бы другой жребий. Выбора по составу особого сегодня не было. Мы разочарованы, футболисты разочарованы, болельщики разочарованы.

Динамо – Челси: Хацкевич отказался обсуждать вопрос отставки

Мы сыграли 12 матчей в Лиге Европы. На сегодня – это наш уровень. А когда попалась команда уровня Лиги чемпионов, сказалась разница в классе. Я поблагодарил футболистов. В нашем чемпионате из них делают звезд, но они все понимают.

Немного помешали травмы и дисквалификации. Мы могли немного лучше выступить, если бы все были здоровы. Но сейчас это наш уровень, идем дальше.

Гармаш на острие? Я доволен его игрой. Он забил два гола, но, к сожалению, судья зафиксировал офсайд. Самое крупное разгромное поражение в еврокубках? С любого поражения нужно что-то брать, нет команд, которые не проигрывают. Это спорт. Конечно, не хотелось проигрывать, но класс есть класс", – сказал белорусский специалист на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Динамо в родных стенах разгромно уступило Челси со счетом 5:0.

Динамо – Челси – 0:5 – видео голов и обзор матча