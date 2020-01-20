Цыганикс рассказал о своих целях в составе Зари

Новичок Зари полузащитник Андреас Цыганикс рассказал о пребывании и адаптации в луганской команде.

"К серьезной работе я полностью готов. Но скажу честно, что нахожусь еще далеко не в своей оптимальной форме, поскольку перерыв в футболе у ​​меня был больше, чем у парней, которые ранее находились в команде.

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Чемпионат Латвии закончился еще в начале ноября, там же была и встреча за сборную, тот матч у меня не получилось сыграть. Поэтому пауза была чуть больше двух месяцев и после первых тренировок чувствую себя еще не готовым на максимум физически.

Команда очень молодая и адекватна. Ребята отнеслись ко мне очень хорошо. Тем более, с некоторыми я уже был знаком. С тем же Владленом Юрченко, Джоэлем Абу Ханной. Все положительные, приветливые, отзывчивые. Где-то шутят, где-то "травят". Мол, немец помогает латвийцу с адаптацией в Украине.

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Моя цель – выйти в оптимальные физические показатели. Для этого, в принципе, сборы и нужны. Самое главное – это втянуться. Понять команду, понять тренера, понять систему, показать себя. Для меня много нового здесь", – сказал Цыганикс в комментарии пресс-службе Зари.