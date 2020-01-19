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Заря взяла на сборы в Турцию 27 футболистов, среди которых – два новичка

17:19 227 Читати українською
Заря взяла на сборы в Турцию 27 футболистов, среди которых – два новичка
ФК Заря

Звезда отправилась на первый тренировочный сбор в турецкую Анталию.

Отметим, что в состав делегации вошли зимние новички Зари Ловро Цвек и Андреас Циганикс. Главный тренер луганчан Виктор Скрипник взял на сбор 27 футболистов.

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В Турцию отправились: Никита Шевченко, Никола Василь, Заури Махарадзе, Даниил Хмеловский, Богдан Михайличенко, Никита Каменюка, Максим Лунев, Владислав Кабаев, Виталий Вернидуб, Артем Громов, Александр Тимчик, Евгений Чеберко, Максим Белый, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Богдан Леднев, Дмитрий Поддубный, Артем Мильченко, Даниил Алефиренко, Владимир Белоцерковец, Джоэль Абу Ханна, Лазио, Дмитрий Иванисеня, Игорь Чайковский, Владлен Юрченко.

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Тренировочный сбор луганской команды продлится с 19 по 30 января.

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Зимние сборы Заря Заря Андреас Цыганикс Андреас Цыганикс Ловро Цвек Ловро Цвек
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