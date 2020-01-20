Циганікс розповів про свої цілі у складі Зорі

Новачок Зорі півзахисник Андреас Циганікс розповів про перебування та адаптацію в луганській команді.

"До серйозної роботи я повністю готовий. Але скажу чесно, що перебуваю ще далеко не в своїй оптимальній формі, оскільки перерва у футболі у мене була більшою, ніж у хлопців, які раніше перебували в команді.

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Чемпіонат Латвії закінчився ще на початку листопада, там же була і зустріч за збірну, той матч у мене не вийшло зіграти. Тому пауза була трохи більше двох місяців і після перших тренувань відчуваю себе ще не готовим на максимум фізично.

Команда дуже молода і адекватна. Хлопці поставилися до мене дуже добре. Тим більше, з деякими я вже був знайомий. З тим же Владленом Юрченком, Джоелем Абу Ханною. Всі позитивні, привітні, чуйні. Десь жартують, десь кепкують. Мовляв, німець допомагає латвійцю з адаптацією в Україні.

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Моя мета – вийти в оптимальні фізичні показники. Для цього, в принципі, збори і потрібні. Найголовніше – це втягнутися. Зрозуміти команду, зрозуміти тренера, зрозуміти систему, показати себе. Для мене багато нового тут", – сказав Циганікс в коментарі прес-службі Зорі.