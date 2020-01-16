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Заря официально подписала племянника Цыганыка

16 января 17:55 297 Читати українською
Заря официально подписала племянника Цыганыка
Андреас Циганикс / Фото из открытых источников

Еще один перспективный футболист поставил свою подпись под контрактом с луганским клубом.

Латвийский форвард Андреас Циганикс, который является племянником известного украинского журналиста Игоря Цыганыка, стал игроком Зари, сообщает официальный сайт клуба.

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22-летний футболист подписал с луганчанами контракт на 2,5 года и выбрал себе игровой номер 97. Основная позиция футболиста – левый вингер, хотя он может сыграть правого вингера и центрального полузащитника.

Отметим, что Циганикс является воспитанником Сконто, но в течение нескольких лет выступал за молодежные команды леверкузенского Байера. Также Андреас успел поиграть за Викторию Кельн, Шальке и нидерландский Камбюр. Последним клубом игрока был латвийский РФШ. Также в активе игрока с украинскими корнями есть 8 матчей в составе сборной Латвии. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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Андрейс Цыганикс – игрок «Зари» Полузащитник Андрейс Цыганикс только что подставил свою подпись под контрактом с луганской «Зарёй». Срок соглашения – 2,5 года. Андрейса мы уже представили на официальном сайте ранее. Напомним основную информацию об игроке. Имя и фамилия: Андрейс Цыганикс. Гражданство: Латвия. Дата рождения: 12.04.1997 г. Позиция: Атакующий полузащитник. Рост: 173 см. Вес: 68 кг. Экс-клуб: РФШ (Латвия). Будет выступать в «Заре» под номером Выступал за клубы: «Байер», «Виктория», «Шальке» (все Германия), голландский «Камбюр», а экс-клубом игрока был латвийский РФШ. Играл и играет за сборную Латвии различных возрастов, начиная с Ю-16, заканчивая Национальной сборной. Знает четыре языка: русский, латвийский, немецкий и английский. Welcome, @ciganiks_ #football#zorya#zoryaluhansk

Допис, поширений Футбольный Клуб Заря Луганск (@zoryaluhansk)

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