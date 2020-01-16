Заря официально подписала племянника Цыганыка

Еще один перспективный футболист поставил свою подпись под контрактом с луганским клубом.

Латвийский форвард Андреас Циганикс, который является племянником известного украинского журналиста Игоря Цыганыка, стал игроком Зари, сообщает официальный сайт клуба.

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22-летний футболист подписал с луганчанами контракт на 2,5 года и выбрал себе игровой номер 97. Основная позиция футболиста – левый вингер, хотя он может сыграть правого вингера и центрального полузащитника.

Отметим, что Циганикс является воспитанником Сконто, но в течение нескольких лет выступал за молодежные команды леверкузенского Байера. Также Андреас успел поиграть за Викторию Кельн, Шальке и нидерландский Камбюр. Последним клубом игрока был латвийский РФШ. Также в активе игрока с украинскими корнями есть 8 матчей в составе сборной Латвии. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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