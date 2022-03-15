Верес отпустил зимнего новичка на родину до конца сезона
Защитник ровенского Вереса Жирайр Маргарян временно сменил клубную прописку.
Весеннюю часть текущего сезона 24-летний армянин проведет на родине в составе родного Урарту, информирует официальный сайт Вереса.
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Стороны договорились об аренде, ведь в Украине из-за войны чемпионат приостановлен. Маргарян присоединился к "красно-черным" только зимой и не успел провести ни одного официального матча.
Заметим, Жирайр является воспитанником футбольного клуба Урарту. Также защитник поиграл за Ширак и Арарат. В футболке последних выступал с 2020-го, был стабильным игроком основы и стал получать вызовы в сборную Армении.
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