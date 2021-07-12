Чемпионат Европы этого года стал историей и раздал награды главным героям турнира, который из-за пандемии коронавируса состоялся годом позже. В частности, определился лучший плеймейкер форума.

Швейцарец Цубер стал лучшим ассистентом Евро-2020.

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Хавбек франкфуртского Айнтрахта отдал 4 результативные передачи. Цубер оформил 3 ассиста в матче группового этапа против Турции, а также поспособствовал голу Сеферовича на стадии 1/8 финала против сборной Франции. Евро-2020 стал настоящим бенефисом швейцарца, который в течение сезона в Бундеслиге записал в свой актив лишь 3 результативные передачи (20 поединков).

Напомним, что сборная Швейцарии завершила выступления на чемпионате Европы в 1/4 финала, уступив испанцам в серии пенальти.

Италия стала чемпионом Европы, переиграв Англию в серии пенальти