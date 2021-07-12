Цьогорічний чемпіонат Європи став історією і роздав нагороди головним героям турніру, який через пандемію коронавірусу відбувся на рік пізніше. Зокрема, визначився найкращий плеймейкер форуму.

Швейцарець Цубер став найкращим асистентом Євро-2020.

Євро-2020: Доннарумма визнаний найкращим гравцем турніру

Хавбек франкфуртського Айнтрахта віддав 4 результативні передачі. Цубер оформив 3 асисти в матчі групового етапу проти Туреччини, а також посприяв голу Сеферовіча на стадії 1/8 фіналу проти збірної Франції. Євро-2020 став справжнім бенефісом швейцарця, який упродовж сезону в Бундеслізі записав до свого активу лише 3 результативні передачі (20 поєдинків).

Нагадаємо, що збірна Швейцарії завершила виступи на чемпіонаті Європи в 1/4 фіналу, поступившись іспанцям у серії пенальті.

Італія стала чемпіоном Європи, перегравши Англію у серії пенальті