Цубер став найкращим асистентом Євро-2020 – він завершив турнір ще в 1/4 фіналу
Цьогорічний чемпіонат Європи став історією і роздав нагороди головним героям турніру, який через пандемію коронавірусу відбувся на рік пізніше. Зокрема, визначився найкращий плеймейкер форуму.
Швейцарець Цубер став найкращим асистентом Євро-2020.
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Хавбек франкфуртського Айнтрахта віддав 4 результативні передачі. Цубер оформив 3 асисти в матчі групового етапу проти Туреччини, а також посприяв голу Сеферовіча на стадії 1/8 фіналу проти збірної Франції. Євро-2020 став справжнім бенефісом швейцарця, який упродовж сезону в Бундеслізі записав до свого активу лише 3 результативні передачі (20 поєдинків).
Нагадаємо, що збірна Швейцарії завершила виступи на чемпіонаті Європи в 1/4 фіналу, поступившись іспанцям у серії пенальті.
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