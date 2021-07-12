Евро-2020: Доннарумма признан лучшим игроком турнира
01:34 - Читати українською
Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма повезет домой не только медаль чемпиона Европы.
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 3 : 2 )
завершено
Люк Шоу 2’
2’ Люк Шоу
Вратарь "Скуадры адзурры" получил награду лучшего игрока турнира.
Италия – Англия – 1:1 (3:2 по пен.) – видео голов и обзор матча
Доннарумма провел на ноль все матчи группового этапа, а в плей-офф выиграл серии пенальти против Испании и Англии. В решающем поединке Джиджи отразил удары Санчо и Саки, что позволило Италии поднять трофей над головой.
Добавим, что предыдущий и единственный раз вратарь забирал награду лучшего игрока на Евро-1992 – датчанин Петер Шмейхель.
Италия стала чемпионом Европы, переиграв Англию в серии пенальти
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