Вратарь "Скуадры адзурры" получил награду лучшего игрока турнира.

Италия – Англия – 1:1 (3:2 по пен.) – видео голов и обзор матча

Доннарумма провел на ноль все матчи группового этапа, а в плей-офф выиграл серии пенальти против Испании и Англии. В решающем поединке Джиджи отразил удары Санчо и Саки, что позволило Италии поднять трофей над головой.

Добавим, что предыдущий и единственный раз вратарь забирал награду лучшего игрока на Евро-1992 – датчанин Петер Шмейхель.

Италия стала чемпионом Европы, переиграв Англию в серии пенальти