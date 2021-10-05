В групповом этапе еврокубков продолжают борьбу 96 команд – по 32 в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Среди них лишь Заря до сих пор не принесла ни одного очка в таблицу коэффициентов своей стране, сообщает UA-Футбол.

Федецкий: Если бы Геллер любил футбол так, как Ярославский и Ахметов, для Зари все было бы по-другому

Команда Виктора Скрипника стартовала в квалификации ЛЕ, где дважды проиграла Рапиду. В группе Лиги конференций все тоже пока не очень удачно – поражения в обоих стартовых турах. Исправить ситуацию луганчане попытаются 21 октября в матче против софийского ЦСКА.

В группах можно найти немало других команд, которые после двух туров группового раунда имеют ноль очков в турнирной таблице. Но все эти команды получили или бонусные очки, или очки за победы/ничьи в квалификации. С нулевой эффективностью остается только Заря.

Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер свернул на правильный путь, Динамо и Заря запев не поддержали – Россия ушла в отрыв