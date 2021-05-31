"Я всегда хотел играть за сборную Грузии, родители и члены семьи много говорили со мной об этом. Прежде всего, я должен играть на высоком уровне в клубе, чтобы меня вызвали в сборную, это моя цель.

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Я все еще тренируюсь индивидуально, поскольку сезон заканчивается, а клуб отдыхает. Я буду полностью готов к сборам и смогу полноценно готовиться с командой. Обещаю грузинским болельщикам, когда я выйду на поле в футболке сборной Грузии, я потрачу все свое время на успех команды", – цитирует Цитаишвили официальный сайт Федерации футбола Грузии.

Отметим, что Цитаишвили в составе молодежной сборной Украины в 2019 году стал чемпионом мира. Напомним, вторую половину сезона Георгий провел на правах аренды в Ворскле – хавбек успел сыграть лишь 4 матча и забить один гол, перед тем как получить травму. Права на игрока принадлежат киевскому Динамо.

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