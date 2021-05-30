Цитаишвили принял футбольное гражданство Грузии, сообщает официальный Facebook грузинской федерации футбола.

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Решение Георгия выступать за сборную Грузии связано с семейными обстоятельствами - его покойный дедушка хотел, чтобы Цитаишвили выступал именно за сборную Грузии. О его пожелания футболист узнал на похоронах от родственников.

Отметим, что Цитаишвили в составе молодежной сборной Украины в 2019 году стал чемпионом мира. Напомним, вторую половину сезона Георгий провел на правах аренды в Ворскле – хавбек успел сыграть лишь 4 матча и забить один гол, перед тем как получить травму. Права на Цитаишвили принадлежат киевскому Динамо.

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