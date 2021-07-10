Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили в новом сезоне будет выступать за новичка УПЛ.

Чемпион U-20 уже прибыл в Одессу, чтобы подписать контракт с Черноморцем, сообщает журналист Олег Ящук.

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Цитаишвили присоединится к "морякам" на правах аренды. Этим летом Черноморец пригласил экс-тренера молодежки Динамо Юрия Мороза и получил большой десант из Киева. На берега Черного моря уже переехали Вадим Мащенко, Даниил Сухоручко, Роман Бодня и Артур Ващишин.

Напомним, новичок УПЛ начнет сезон 2021/22 матчем против черниговской Десны.

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