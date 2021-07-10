Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі в новому сезоні виступатиме за новачка УПЛ.

Чемпіон U-20 вже прибув до Одеси, щоб підписати контракт з Чорноморцем, повідомляє журналіст Олег Ящук.

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Цітаішвілі приєднається до "моряків" на правах оренди. Цього літа Чорноморець запросив екс-тренера молодіжки Динамо Юрія Мороза і отримав чималий десант з Києва. На береги Чорного моря вже переїхали Вадим Мащенко, Данило Сухоручко, Роман Бодня і Артур Ващишин.

Нагадаємо, новачок УПЛ розпочне сезон 2021/22 матчем проти чернігівської Десни.

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