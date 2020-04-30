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Цитаишвили поразил сеть своими трюками – невероятная меткость чемпиона мира, которому помогала маленькая сестра

19:56 6 Читати українською
Цитаишвили поразил сеть своими трюками – невероятная меткость чемпиона мира, которому помогала маленькая сестра
Георгий Цитаишвили / ФК Динамо

Вингер Динамо похвастался своими техническими способностями. Как оказалось, чемпион мира U-20 умеет жонглировать не только футбольным мячом.

Атакующий полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили продемонстрировал отличную меткость. С нескольких метров он небольшим мячом попадал в кольцо, исполняя при этом различные трюки. Видео своих подвигов этнический грузин выложил в Instagram.

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Интересно, что в одном эпизоде ​​19-летнему динамовцу помогла его маленькая сестра, которая "ассистировала" своему брату.

К слову, в текущем сезоне чемпион мира-2019 U-20 провел за первую команду Динамо 5 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 1 ассист.

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