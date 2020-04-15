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Цитаишвили: Я могу себе сказать, почему не играю за Динамо, но в прессе и на тренировках не показываю этого

20:23 71 Читати українською
Цитаишвили: Я могу себе сказать, почему не играю за Динамо, но в прессе и на тренировках не показываю этого
Георгий Цитаишвили / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Георгий Цитаишвили оценил свои перспективы в киевском гранде.

"Я не ожидал, что после победы на чемпионате мира U-20 получу место в основе Динамо. Считаю, должен был быть игроком замены. Не просто сидеть, а выходить и освежать. Это как минимум.

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Мы были высоко после ЧМ. Было много внимания, о нас много спрашивали. Мы могли на этих эмоциях подняться выше. Попов сейчас играет, уже хорошо. У каждого свое время. Оно придет. Я не возмущаюсь. Могу себе сказать, почему я не играю, но в прессе и на тренировках не показываю этого. Я должен работать каждый день независимо от того, играю ли", – подчеркнул Цитаишвили в комментарии Tribuna.

Отметим, что Георгий провел лишь 62 минуты в основном составе киевского Динамо в текущем сезоне, отметившись результативной передачей.

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Динамо Киев Динамо Киев Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили
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