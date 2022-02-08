Вингер Черноморца Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат Динамо, осваивается на позиции правого защитника.

В матче Зимнего кубка между Полесьем и Черноморцем Цитаишвили забил единственный гол одесситов в игровое время. Удалось это сделать в эффектном стиле – Гио получил мяч в штрафной и закрутил его в дальнюю девятку.

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Гол оценила дочь Игоря Суркиса, Яна, написавшая в комментариях: "Вторая молодость". Интересно, что Цитаишвили сменил позицию на поле – теперь номинальный вингер помогает одесситам на позиции правого защитника.

Поединок против Полесья в итоге завершился поражением одесситов – гол на последних минутах перевел игру в серию пенальти, где сильнее оказались житомиряне.

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