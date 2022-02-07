Полесье и Черноморец встречались в матче Зимнего кубка. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Зимний кубок, 2-й раунд

Полесье – Черноморец – 1:1 (5:4 пен.)

Голы: Гитченко, 89 – Цитаишвили, 54

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Открыл счет матча полузащитник Черноморца Георгий Цитаишвили. 21-летний грузин получил классный пас от партнера, сместился в центр и левой пробил в дальнюю девятку.

Перед финальным свистком Гитченко выровнял положение и перевел игру в серию послематчевых пенальти, где случился курьезный момент. Легионер одесситов Илия Мартинович сделал длинную паузу после разбега, и арбитр не засчитал его удар.

Полесье одержало победу и с 5 очками осталось лидером таблицы Зимнего кубка.

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