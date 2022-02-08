Вінгер Чорноморця Георгій Цітаішвілі, права на якого належать Динамо, освоюється на позиції правого захисника.

У матчі Зимового кубка між Поліссям та Чорноморцем Цітаішвілі забив єдиний гол одеситів у ігровий час. Вдалось це зробити в ефектному стилі – Гіо отримав м'яч у штрафному та закрутив його у дальню дев'ятку.

Полісся – Чорноморець – 1:1 (5:4 пен.) – відео голів та огляд матчу

Гол оцінила донька Ігоря Суркіса, Яна, яка написала у коментарях: "Друга молодість". Цікаво, що Цітаішвілі змінив позицію на полі – тепер номінальний вінгер допомагає одеситам на позиції правого захисника.

Поєдинок проти Полісся в підсумку завершився поразкою одеситів – гол на останніх хвилинах перевів гру в серію пенальті, де сильнішими виявились житомиряни.

Полісся без Усика здолало Чорноморець у серії пенальті – епічна помилка легіонера одеситів