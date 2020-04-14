Цитаишвили назвал игрока Динамо, которого труднее всех обыграть

Хавбек Динамо Георгий Цитаишвили предсказывает большое будущее защитнику киевлян Денису Попову.

"Тяжелее всех обыграть один в один Попова. Против многих играл, но против него труднее всего.

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Где он может быть через три года? Не знаю. Если он останется в Динамо, то может прочно закрепиться на своем месте и многого достичь", – цитирует Цитаишвили Tribuna.

В нынешнем сезоне УПЛ Попов провел 11 матчей, в которых отметился ассистом. Напомним, Денис и Георгий стали чемпионами мира в составе сборной Украины U-20.

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