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Цитаишвили не собирается уходить в аренду в клуб из низшей шестерки УПЛ

06:30 2 Читати українською
Цитаишвили не собирается уходить в аренду в клуб из низшей шестерки УПЛ
Георгий Цитаишвили/ Сайт Динамо

Хавбек Динамо Георгий Цитаишвили поделился своими приоритетами относительно продолжения карьеры.

"Предложения всегда есть, но мне неинтересно. Вот, пойду я в какой-то клуб. Если он, например, из нижней шестерки – то какой смысл в этом? Я хочу играть с грандами – с Шахтером, с Динамо, если пойду в аренду. Это интересно.

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Хочу перейти в команду, которая будет играть в моем стиле. Если я перейду в команду, которая вечно обороняется, а я другого стиля игрок, то чему я научусь? Я научусь отбирать мяч, но не покажу, что я могу. Что ты покажешь руководству Динамо – что ты обороняться умеешь?" – приводит слова Цитаишвили Tribuna.

Отметим, что молодой хавбек в текущем сезоне провел лишь четыре матча за первую команду киевлян, в которых отметился одним ассистом.

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Динамо Киев Динамо Киев Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили
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