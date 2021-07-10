Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили, скорее всего, следующий сезон проведет в другом клубе, сообщает Олег Ящук на своей странице в социальной сети Instagram.

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По информации журналиста, 20-летний легионер точно не вернется в Ворсклу. Скорее всего он перейдет в одесский Черноморец.

К слову, Цитаишвили не попал в список игроков Динамо, которые сегодня отправились на второй тренировочный сбор в Швейцарию.

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