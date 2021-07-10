Цитаишвили может продолжить карьеру в Черноморце
11:48 - Читати українською
Грузинский легионер "бело-синих" Георгий Цитаишвили продолжает искать свой клуб.
Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили, скорее всего, следующий сезон проведет в другом клубе, сообщает Олег Ящук на своей странице в социальной сети Instagram.
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По информации журналиста, 20-летний легионер точно не вернется в Ворсклу. Скорее всего он перейдет в одесский Черноморец.
К слову, Цитаишвили не попал в список игроков Динамо, которые сегодня отправились на второй тренировочный сбор в Швейцарию.
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