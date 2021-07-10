Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі, швидше за все, наступний сезон проведе в іншому клубі, повідомляє Олег Ящук на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Динамо вирушило у Швейцарію на другий збір – Кулач та перші новачки у списку

За інформацією журналіста, 20-річний легіонер точне не повернеться у Ворсклу. Скоріше за все він перейде у одеський Чорноморець.

До слова, Цітаішвілі не потрапив до списку гравців Динамо, які сьогодні вирушили на другий тренувальний збір до Швейцарії.

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