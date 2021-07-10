Цітаішвілі може продовжити кар'єру в Чорноморці
11:47 - Читать на русском
Грузинський легіонер "біло-синіх" Георгій Цітаішвілі продовжить поневіряння клубами УПЛ.
Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі, швидше за все, наступний сезон проведе в іншому клубі, повідомляє Олег Ящук на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
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За інформацією журналіста, 20-річний легіонер точне не повернеться у Ворсклу. Скоріше за все він перейде у одеський Чорноморець.
До слова, Цітаішвілі не потрапив до списку гравців Динамо, які сьогодні вирушили на другий тренувальний збір до Швейцарії.
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