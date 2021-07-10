"Бело-синие" начали второй этап подготовки к сезону.

После нескольких выходных киевское Динамо вновь отправилось во французскую коммуну Дивон-ле-Бен, где начнет второй предсезонный тренировочный сбор.

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Наставник киевлян взял с собой 27 футболистов. Среди других, бросается в глаза присутствие в списке лучшего бомбардира УПЛ прошлого сезона Владислава Кулача и новичков Дениса Антюх и Ильи Шкурина.

Вратари: Бойко, Нещерет, Моргун.

Защитники: Сидклей, Сирота, Шабанов, Кендзера, Попов, Тимчик, Бражко, Дубинчак, Вивчаренко.

Полузащитники: Буяльский, Гармаш, Родригес, Де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Вербич, Антюх, Коробенко, Бенито.

Нападающие: Супряга, Кулач, Шкурин, Ванат.

По ходу сбора к ним присоединятся игроки сборной Украины, которые получили дополнительные дни отдыха после участия на Евро-2020.

Напомним, на втором сборе, который стартует сегодня, 10 июля, киевляне сыграют с Серветтом (10 июля), Сьоном (14 июля), Ниццей (17 июля) и Атлетиком (20 июля).

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