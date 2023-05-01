"Общался ли с кем-то из Динамо насчет возвращения? Я пока ни с кем предметно не разговаривал. Думаю, что в этом нет особого смысла, ведь чемпионат Польши, как и чемпионат Украины, еще продолжается. Если я буду нужен Динамо, то они свяжутся со мной во время трансферного окна.

Экс-звезда Динамо пушечным выстрелом принес победу в поединке чемпионата Бразилии – видео гола

Продолжу ли я сотрудничество с Лехом? Я не планирую здесь оставаться. У клуба нет никакой опции выкупа моего контракта или продления аренды. Знаю, что руководство Леха делало запрос у Динамо относительно возможности выкупа, но сторонам не удалось договориться. Видимо, не сошлись на условиях. То есть вопрос дальнейшего пребывания здесь не является актуальным", – поделился Цитаишвили в интервью Украинскому футболу.

Заметим, что грузин проводит текущий сезон 2022/23 в составе Леха, сыграл 29 поединков, в которых отметился голом и 2 ассистами.

Усе почалося із шантажу Динамо, або Чому Цітаішвілі не став динамівським Мудриком