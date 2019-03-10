"Цирк уехал, клоунов забыли", – Заховайло оценил уровень УПЛ

Футбольный агент Вячеслав Заховайло отреагировал на победу Динамо над Арсеналом-Киев, а также оценил уровень УПЛ.

"Смотрел матч Динамо – Арсенал-Киев. Цирк уехал, клоунов забыли. Это не про Динамо... Это про уровень УПЛ. На прошлой неделе меня критиковали патриотично настроенные граждани. Мол, зачем так о своих... Отвечаю повторно... Наши игроки в Европе бесценны, потому что нах*р никому не нужны. Звучит жестоко, но справедливо", – написал Заховайло в своем Facebook.

Динамо – Арсенал-Киев – 4:0 – видео голов и обзор матча

Динамо разгромило Арсенал-Киев со счетом 4:0 и набрало 47 очков, продолжая идти на 2 позиции в турнирной таблице. "Канониры" последние с 11 пунктами в активе.

Динамо разгромило Арсенал-Киев – Гармаш оформил дубль