"Цирк поїхав, клоунів забули", – Заховайло оцінив рівень УПЛ

Футбольний агент В'ячеслав Заховайло відреагував на перемогу Динамо над Арсеналом-Київ, а також оцінив рівень УПЛ.

"Дивився матч Динамо – Арсенал-Київ. Цирк поїхав, клоунів забули. Це не про Динамо... Це про рівень УПЛ. Минулого тижня мене критикували патріотично налаштовані громадяни. Мовляв, навіщо так про своїх... Відповідаю повторно... Наші гравці в Європі безцінні, тому що нах*р нікому не потрібні. Звучить жорстоко, але справедливо", – написав Заховайло у своєму Facebook.

Динамо – Арсенал-Київ – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Динамо розгромило Арсенал-Київ з рахунком 4:0 і набрало 47 очок, продовжуючи йти на 2 позиції в турнірній таблиці. "Каноніри" останні з 11 пунктами в активі.

Динамо розгромило Арсенал-Київ – Гармаш оформив дубль