"Можно разделить игру на два отдельных тайма. Первый тайм был полностью провальный. Возможно, эмоционально перегорели, потому что готовились, были заряжены и желание было. Но очень большой брак и непонятные потери, они привели к пропущенному голу. Мы переговорили в раздевалке. Во втором тайме ребята вышли, начали в другой футбол играть, создавать моменты, забили гол.

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Эмоциональное состояние уже было на нашей стороне. Чувствовалось, что можем дожать Рух. Опять делаем, как и во всех последних играх, какие-то подарки сопернику и это решает не в нашу пользу результат. Теряем очки, которые нам нужны, как никогда.

Надо разобраться каждому в себе. Что ты сделал для команды, чего так получается. Может пересмотреть свое отношение к тренировке, быта. И тогда уже что-то делать", – сказал Кучер на послематчевой пресс-конференции.

К слову, сейчас "моряки" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ, в активе подопечных Александра Кучера 18 очков после 26-ти туров.

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