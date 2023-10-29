Ливерпуль без проблем одолел Ноттингем Форест в 10 туре АПЛ. Видео голов и обзор встречи смотрите – на "Футбол24".

Мерсисайдцы продолжают преследовать лидеров АПЛ. В домашнем матче Ливерпуль легко справился с Ноттингемом, который в первом тайме лишь дважды нанес удары по воротам соперника. А подопечные Клоппа до перерыва оформили комфортный счет в два мяча. Под конец встречи свой очередной гол забил Салах с фантастической передачи Собослая. Помог и голкипер Тернер, который очень неудачно сыграл на выходе.

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Сейчас Ливерпуль имеет 23 очка и находится на четвертой строчке. Ноттингем расположился на 16 месте с 10 баллами.