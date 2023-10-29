Ліверпуль без проблем здолав Ноттінгем Форест у 10 турі АПЛ. Відео голів та огляд зустрічі дивіться – на "Футбол24".

Мерсисайдці продовжують переслідувати лідерів АПЛ. В домашньому матчі Ліверпуль легко впорався з Ноттінгемом, який в першому таймі лише двічі завдав ударів по воротах суперника. А підопічні Клоппа до перерви оформили комфортний рахунок у два м'ячі. Під кінець зустрічі свій черговий гол забив Салах з фантастичної передачі Собослая. Допоміг і голкіпер Тернер, який дуже невдало зіграв на виході.

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Наразі Ліверпуль має 23 очки і перебуває на четвертій сходинці. Ноттінгем розташувався на 16 місці з 10 балами.