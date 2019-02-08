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Козловский и ФФУ предотвратили договорной матч

17:42 70 Читати українською
Козловский и ФФУ предотвратили договорной матч
Григорий Козловский / Винники Plus

Президент Руха Григорий Козловский рассказал, что во время второго тайма ему позвонили из комитета этики и честной игры ФФУ и сообщили, что на товарищеский матч Рух – Нива поставили большую сумму денег.

"Сегодня состоялся действительно очень интересный факт. Мне позвонили с ФФУ и сообщили, что на наш матч поставили большую ставку на то, что тернопольская Нива сегодня проигрывает с разницей в более двух голов.

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Очень хотелось наказать этих людей. Хотелось передать им привет и сказать, что с нами в такие игры играть нельзя. Будем пресекать такие вещи вплоть до остановок матча. Мы посоветовались, Кучук остановил игру и попросил футболистов играть в удержание мяча. Это на тот случай, чтобы футболисты в свои ворота случайно не забили", – сказал Козловский пресс-службе Руха.

К слову, товарищеский матч между Рухом и Нивой Т завершился победой команды из Винник со счетом 2:0.

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Теги
Нива Тернополь Нива Тернополь Товарищеские матчи Рух Винники Рух Винники
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