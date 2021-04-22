Что кричал Луческу фанатам Динамо во время игры с Агробизнесом – появилось видео инцидента
Главный тренер Динамо ответил группе фанатов, которые никак не могут принять наставника "бело-синих", несмотря на удачные результаты.
Как известно, поклонники Динамо устроили очередную акцию против Мирчи Луческу во время полуфинального матча Кубка Украины с Агробизнесом. Вспыхнул словесный конфликт, в который вмешались даже игроки киевской команды. В конце концов, после поединка Луческу прокомментировал диалог с фанатами.
"Не считаю их болельщиками Динамо": Луческу ответил ультрас, которые призывают его уйти из клуба
В соцсетях появилось видео инцидента. Болельщики, которые находились сразу за тренерской скамейкой киевлян, традиционно выкрикивали: "Lucescu, go away" ( "Луческу, убирайся" – прим.)
"Вы – не Динамо!" – на английском языке крикнул Луческу своим оппонентам, после чего поднял большой палец вверх и продолжил наблюдать за игрой.
Напомним, 75-летний румын уже в дебютном сезоне вывел Динамо в групповой этап ЛЧ, в котором киевляне заняли третье место. В Лиге Европы "бело-синие" вылетели в 1/8 финала, а на внутренней арене имеют шансы на "золотой дубль". Одна победа в четырех матчах сделает динамовцев чемпионами УПЛ, а в финале Кубка Украины команда Луческу сыграет против Зари.
Агробизнес – Динамо: Луческу в ударе, игроки сборной феерят, а судейство и регламент портят полуфинал Кубка Украины