Главный тренер Динамо ответил группе фанатов, которые никак не могут принять наставника "бело-синих", несмотря на удачные результаты.

Как известно, поклонники Динамо устроили очередную акцию против Мирчи Луческу во время полуфинального матча Кубка Украины с Агробизнесом. Вспыхнул словесный конфликт, в который вмешались даже игроки киевской команды. В конце концов, после поединка Луческу прокомментировал диалог с фанатами.

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В соцсетях появилось видео инцидента. Болельщики, которые находились сразу за тренерской скамейкой киевлян, традиционно выкрикивали: "Lucescu, go away" ( "Луческу, убирайся" – прим.)

"Вы – не Динамо!" – на английском языке крикнул Луческу своим оппонентам, после чего поднял большой палец вверх и продолжил наблюдать за игрой.

Напомним, 75-летний румын уже в дебютном сезоне вывел Динамо в групповой этап ЛЧ, в котором киевляне заняли третье место. В Лиге Европы "бело-синие" вылетели в 1/8 финала, а на внутренней арене имеют шансы на "золотой дубль". Одна победа в четырех матчах сделает динамовцев чемпионами УПЛ, а в финале Кубка Украины команда Луческу сыграет против Зари.

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