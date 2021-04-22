Що кричав Луческу фанатам Динамо під час гри з Агробізнесом – з'явилося відео інциденту
Головний тренер Динамо відповів групі фанатів, які ніяк не можуть прийняти наставника "біло-синіх" попри вдалі результати.
Як відомо, прихильники Динамо влаштували чергову акцію проти Мірчі Луческу під час півфінального матчу Кубка України з Агробізнесом. Спалахнув словесний конфлікт, у який втрутилися навіть гравці київської команди. Зрештою, після поєдинку Луческу прокоментував діалог з фанатами.
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У соцмережах з'явилося відео інциденту. Вболівальники, які перебували одразу за тренерською лавою киян, традиційно вигукували: "Lucescu, go away" ("Луческу, забирайся" – прим.)
"Ви – не Динамо!" – англійською мовою крикнув Луческу своїм опонентам, після чого підняв великий палець догори і продовжив спостерігати за грою.
Нагадаємо, 75-річний румун вже в дебютному сезоні вивів Динамо в груповий етап ЛЧ, у якому кияни посіли третє місце. У Лізі Європи "біло-сині" вилетіли в 1/8 фіналу, а на внутрішній арені мають шанси на "золотий дубль". Одна перемога в чотирьох матчах зробить динамівців чемпіонами УПЛ, а в фіналі Кубка України команда Луческу зіграє проти Зорі.
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