Мундиаль в Катаре продолжает поражать скандалами – на этот раз странная ситуация сложилась с журналисткой.

Инцидент произошел перед началом игры Гана – Уругвай. Болельщиков Ганы долго не пускали на стадион, из-за чего они начали перепрыгивать барьеры, выставленые специально для того, чтобы избежать больших скоплений людей, сообщает Daily Mail.

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Ситуация вышла из-под контроля, поскольку полиция не смогла предотвратить опасную давку, в которой оказались сотни людей. Некоторые люди были пущены на территорию стадиона без билетов, чтобы избежать ужасных последствий.

Журналистка Кэтрин Батте сняла инцидент, однако достаточно быстро к ней подошли сразу восемь силовиков. Они требовали разрешения на съемку видео, а когда она предоставила его в электронном виде – потребовали показать печатную версию. Журналистка его не имела, поэтому ее заставили удалить видео, а также проверили, не отправила ли она его. Кэтрин немного схитрила, успев удалить сообщение из видео, которое отправила своим коллегам.

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