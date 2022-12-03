Інцидент трапився перед початком гри Гана – Уругвай. Вболівальників Гани довго не пускали на стадіон, через що вони почали перестрибувати бар'єри, виставлені спеціально для того, аби уникнути великих скупчень людей, повідомляє Daily Mail.

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Ситуація вийшла з-під контролю, оскільки поліція не змогла запобігти небезпечній тисняві, в якій опинились сотні людей. Деяких людей пустили на територію стадіону без квитків, аби уникнути жахливих наслідків.

Журналістка Кетрін Батте зафільмувала інцидент, однак досить швидко до неї підійшли одразу вісім силовиків. Вони вимагали дозвіл на зйомку відео, а коли вона надала його в електронному вигляді – вимагали показати друковану версію. Журналістка його не мала, через що її змусили видалити відео, а також перевірили, чи не відправила вона його. Кетрін трохи схитрувала, встигнувши видалити повідомлення з відео, яке відправила своїм колегам.

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