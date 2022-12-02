Давняя боль Украины и решение судей, которое "похоронило" немцев - новый скандал на чемпионате мира
19:45 - Читати українською
Повторы и высокие технологии не избавляют от новых резонансных историй на Мундиалях.
Альваро Мората 11’
11’ Альваро Мората
48’ Рицу Доан
51’ Ао Танака
Скандал вызвал матч 3 тура нынешнего ЧМ между Японией и Испанией, а именно второй гол "самураев". Весь мир до сих пор не достиг согласия, пересек ли мяч лицевую линию перед ассистом Митомы на Танаку.
"Футбол 24" вспоминает схожие истории из предыдущих Мундиалов – Тофик Бахрамов в финале 1966 года, "фантом" Лэмпарда против немцев в 2010-м. Свое печальное воспоминание о линиях имеет и сборная Украины, хотя это был не мировой форум, а домашний чемпионат Европы 2012 года...
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